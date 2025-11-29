A partire da lunedì 1 dicembre fino a sabato 6 dicembre per lavori di Acque Veronesi chiude un tratto di corso Porta Nuova.

A partire da lunedì 1 dicembre fino a sabato 6 dicembre, saranno vietati il transito alle autovetture in direzione sud (stazione) e la sosta in corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Battisti e la circonvallazione Oriani. I divieti si rendono necessari per consentire ad Acque Veronesi lavori di asfatatura nella via in oggetto. Dalle ore 21 di martedì 2 alle ore 06 di mercoledì 3 dicembre i divieti interesseranno il tratto in direzione sud di corso Porta Nuova compreso tra il civico 42 e l’intersezione con piazza Pradaval.

Sempre da martedì 2 dicembre, per la durata di 30 giorni, i tecnici di Acque Veronesi provvederanno ad un intervento di sostituzione di una condotta fognaria danneggiata. Per tale motivo, saranno instituiti divieti di sosta e transito alle automobili in via Porto San Pancrazio, nel tratto compreso tra via Savonarola e l’intersezione con via Campanella. Saranno apportate deviazioni e modifiche alla viabilità nelle strade limitrofe per consentire il transito in zona.