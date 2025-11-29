Anche quest’anno il Frantoio Bonamini di Illasi sarà tra i protagonisti di Olea Dulcis in occasione di Panettone Maximo.

Anche quest’anno il Frantoio Bonamini di Illasi sarà tra i protagonisti di Olea Dulcis, la rassegna dedicata ai dolci delle feste preparati con olio extravergine di oliva, ospitata all’interno della VII edizione di Panettone Maximo, il Festival nazionale del panettone artigianale. L’appuntamento è per domenica 30 novembre al Salone delle Fontane, nel quartiere Eur di Roma.

Con oltre 3.500 visitatori, 80 banchi di degustazione e quasi un centinaio di panettoni in gara nella scorsa edizione, Panettone Maximo si conferma una delle manifestazioni più rilevanti nel panorama dei grandi lievitati italiani. L’edizione 2025 di Olea Dulcis, intitolata “I Dolci delle Feste con l’Olio Evo: quando la Bontà fa rima con la Salute”, riunisce per la prima volta nella Capitale frantoiani, pasticceri, giornalisti e appassionati, con l’obiettivo di promuovere l’uso dell’olio EVO come ingrediente quotidiano in pasticceria.

L’evento punta a valorizzare un approccio più sostenibile e coerente con la dieta mediterranea, sottolineando i vantaggi dell’extravergine in termini di aromaticità, struttura e identità dei dolci. Un dialogo nuovo che mira a consolidare un modello di pasticceria attento alla salute e alle produzioni territoriali.

I premi.

Grande attesa per la competizione dedicata al Miglior Panettone all’Olio EVO 2025, che vedrà in gara quasi 30 lievitati provenienti da tutta Italia. Una giuria specializzata valuterà i dolci alla cieca e premierà, alle 19.30, le categorie Miglior Lievitato con olio EVO, Miglior Lievitato con olio EVO al 100% e Premio della Critica.

Oltre alla proclamazione dei vincitori, l’iniziativa ambisce a rafforzare la rete tra professionisti che credono in una pasticceria contemporanea, capace di coniugare gusto, benessere e radicamento territoriale.