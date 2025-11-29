Sgominata dalla polizia la banda delle truffe del finto maresciallo: 11 misure cautelari, colpì anziani anche a Verona.

Un maxi blitz della Squadra mobile di Padova ha portato allo smantellamento di un’associazione per delinquere specializzata in estorsioni e truffe agli anziani con le tecniche del “finto maresciallo” e del “finto avvocato”. Undici, come riferisce Ansa, le misure cautelari eseguite su richiesta della Procura patavina e disposte dal gip: in carcere è finito il presunto capo dell’organizzazione, un 32enne pluripregiudicato legato a un noto clan camorristico di Napoli. Arrestata anche una donna di 22 anni, mentre per altri nove indagati sono state disposte misure alternative.

L’operazione, condotta con il supporto della Squadra mobile di Napoli, ha mobilitato cento agenti impegnati tra il capoluogo partenopeo e la Campania. Le indagini hanno documentato almeno 15 truffe messe a segno tra Nord e Centro Italia: due casi ciascuno a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo, e un episodio rispettivamente a Verona, Trento, Cuneo, Modena e Ascoli Piceno. Recuperata refurtiva per oltre 400 mila euro tra contanti e gioielli, già restituiti alle vittime.