Arriva l’inverno, gelate notturne e neve anche a bassa quota

Arriva l’inverno, gelate notturne e neve anche a bassa quota: l’inizio della settimana segna un cambiamento delle condizioni meteo. Il Veneto e Verona, con il Friuli Venezia Giulia, sono interessati da un’ondata di aria fredda proveniente dalla Groenlandia. Questa incursione artica porterà un abbassamento delle temperature già nelle prossime ore, accompagnato da piogge sparse, venti intensi e, in alcuni casi, neve.

Da mercoledì, le temperature subiranno un ulteriore calo, con minime sotto lo zero in molte aree di pianura e massime decisamente più basse rispetto alla media stagionale. Le gelate mattutine diventeranno una realtà quotidiana, e non si esclude la possibilità di neve anche a bassa quota verso la serata di giovedì, secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Un assaggio di vero inverno, dunque, che invita a prestare attenzione alle condizioni stradali e a proteggersi dal freddo in arrivo.