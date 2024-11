Ecco chi è la vincitrice del concorso letterario città di Verona.

La vincitrice del concorso letterario “Città di Verona 2024” è la scrittrice veronese Alessia De Togni classe 1984. Vive a Bardolino e in questo contesto, ha conquistato due riconoscimenti. Si è aggiudicata il primo posto nella sezione Narrativa con il romanzo Intreccio di due vite tra giallo e blu e il secondo posto nella sezione Racconti brevi dedicati a Verona e al Veneto.

Alessia è appassionata di lingue straniere e di letteratura. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Verona, ha intrapreso una carriera nel settore del marketing. Da 15 anni lavora come Sales & Marketing Executive in un’azienda veronese specializzata nella produzione di macchinari per l’imballaggio.