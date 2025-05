“Interno Verde” attrae 3.500 visitatori nei giardini di Verona

Weekend al top per “Interno Verde”: oltre 3.500 visitatori nei giardini di Verona.

Il festival “Interno Verde”, dedicato ai giardini segreti di Verona, ha richiamato oltre 3.500 visitatori tra sabato 24 e domenica 25 maggio. L’evento, che prosegue l’esperienza maturata dall’associazione Giardini Aperti Verona, ha mostrato una vocazione intergenerazionale, coinvolgendo giovani coppie, gruppi di amici, famiglie con bambini, adolescenti e anziani.

Gli organizzatori, Giacomo Lodi e Licia Vignotto, hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione della comunità, sottolineando il contributo delle famiglie che hanno aperto i loro palazzi, degli studenti che hanno custodito i luoghi e delle realtà locali che hanno collaborato al programma.

I giardini più gettonati.

Tra gli spazi maggiormente apprezzati figurano i giardini nobiliari di Palazzo Beccherle ed Ederle della Torre, i giardini familiari di via Cantarane, via San Giovanni in Valle e salita XX Settembre, le collezioni botaniche della Confraternita dei Giardinieri, il brolo dell’Istituto Campostrini, Villa Francescatti e Giardino Studio. Molto apprezzati anche gli ampi spazi panoramici del Relais Fra Lorenzo e la terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano.

Il programma del festival ha incluso diverse iniziative, come i talk sulla sostenibilità ambientale condotti da docenti universitari e un approfondimento di Amia sulla misurazione della salute degli alberi. Le passeggiate guidate a Giardino Giusti e i laboratori di profumeria dedicati alle fragranze vegetali, proposti da Smell Atelier a Palazzo Erbisti, hanno registrato il tutto esaurito.

Non sono mancati i momenti musicali, dai concerti del Duo15 alla Casa Madre delle Missionarie Comboniane all’esibizione del coro di Ramia a Villa Francescatti. Di grande suggestione anche l’ascolto serale ideato da Salmon Magazine a Palazzo Beccherle.

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Veneto, dal Comune e dall’Università di Verona, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, da Esu e dall’Ordine degli Architetti di Verona.