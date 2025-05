Futuro del cibo e cereali antichi: la Festa della Biodiversità incanta Buttapietra.

Buttapietra ha ospitato il 23 maggio 2025 l’ottava edizione della Festa della Biodiversità, un evento annuale dedicato allo studio, alla formazione e alla divulgazione scientifica sulla biodiversità e la resilienza dei cereali antichi. L’iniziativa è stata organizzata dall’ITS Academy Agroalimentare Veneto all’Istituto di Istruzione Superiore Stefani-Bentegodi.

Elia Casagrande, direttore dell’ITS Academy Agroalimentare Veneto, ha evidenziato l’importanza dell’evento come momento di confronto e divulgazione, sottolineando il coinvolgimento di esperti esterni e la partecipazione degli studenti dell’ITS e dell’Istituto Stefani-Bentegodi, permettendo loro di affrontare temi attuali.

Il convegno scientifico mattutino ha visto interventi di docenti, agronomi e studiosi provenienti da enti di ricerca e istituzioni accademiche. Sono stati approfonditi dati e analisi agrometeorologici, malattie, avversità, dati agronomici e la biodiversità di antiche varietà di cereali.

Tra le relazioni presentate.

“Dati agronomici sulla coltivazione di varietà antiche di cereali” di Matteo Ducange, docente e tutor ITS Academy.

“Studio delle malattie e delle avversità di antiche varietà di cereali” di Sandro Bolognesi di Veneto Agricoltura.

“Agrometeorologia e monitoraggio di colture di varietà antiche” di Gianni Robbi, tecnico fitoiatra e docente ITS.

“Studio sulla resilienza nelle popolazioni di coleotteri in colture cerealicole di antiche varietà” di Matteo Dainese dell’Università di Verona.

“La biodiversità nelle colture cerealicole” di Gianfranco Caoduro della World Biodiversity Association (WbA).

La Festa della Biodiversità è proseguita nel campo sperimentale dell’azienda agraria dell’Istituto con i “Percorsi di biodiversità: esperienze in campo“. Questa attività pratico-didattica ha guidato i visitatori attraverso checkpoint nel campus, come il campo parcellare Bionet, i nuovi laboratori dell’ITS Academy Agroalimentare Veneto e un laboratorio interattivo condotto da Caoduro per il calcolo dell’indice di biodiversità del suolo.

L’evento, parte delle attività di Open day ITS “Porte Aperte” della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Veneto, si è rivolto a studenti, ricercatori, professionisti del settore e appassionati. Le attività di Open day continueranno a Padova lunedì 26 maggio e con future iniziative. ITS Academy Agroalimentare Veneto offre 8 corsi di formazione post diploma nel Veneto, con iscrizioni che chiuderanno l’11 luglio.