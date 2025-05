L’Hellas Verona a Empoli conquista la tanto sospirata salvezza nell’ultima giornata di campionato. In B Empoli e Venezia.

L’Hellas Verona deve conquistarsela a Empoli, proprio nell’ultima giornata di campionato, la tanto sospirata salvezza, dentro un Castellani pieno, contro una squadra, quella allenata da Roberto D’Aversa, che ha tre punti in meno, e che per salvarsi deve solo vincere e sperare. Per tutti, sguardo sul campo e orecchio ai risultati delle dirette concorrenti.

Si comincia. Un minuto di silenzio per Nino Benvenuti, e al terzo l’Hellas, che ha Perilli tra i pali al posto di Montipò, è già in vantaggio: destro incrociato di Serdar, servito da Duda, e palla nell’angolino. Grande inizio per i gialloblù. I giocatori di mister D’Aversa provano a reagire, ma ottengono solo un paio di corner. Al 21′ Fazzini tenta la deviazione di tacco sul primo palo, niente da fare. Un minuto dopo una punizione di Sebastiano Esposito finisce alta.

Al 30′ un tentativo di Henderson finisce a lato, con deviazione. Due minuti dopo Duda svirgola in area, ma nessuno dell’Empoli riesce ad approfittarne. I padroni di casa ora spingono. E pareggiano al 43′: Esposito impegna Perilli che respinge, il primo ad arrivare è Fazzini che mette in rete da un passo. 1 a 1. Si va al riposo sul pareggio, stando così le cose ad andare in B, oltre al Monza, sarebbero Empoli e Venezia.

Al riposo sul risultato di 1 a 1.

Ripresa. Al 51′ check del Var per una sbracciata subita da Dawidowicz, ma non c’è nulla secondo la squadra degli arbitri. Ma l’Hellas adesso fa davvero fatica a uscire. Zanetti toglie Sarr e Suslov e mette Mosquera e Livramento. E al 69′ torna in vantaggio: cross perfetto dalla festra di Tchatchoua, testa di Bradaric e 2 a 1 per i gialloblù. La salvezza per l’Hellas adesso è davvero a un passo.

Al 76′ ancora Hellas: Duda da 30 metri col destro, palla fuori di poco. Sarabanda di sostituzioni prima dei 10 minuti finali. L’Empoli ci prova fino alla fine, ha bisogno di due gol, e lascia spazi alle ripartenze gialloblù. Sono 6 i minuti di recupero. Al 91′ punizione di Fazzini fuori di poco. Finisce così, con la vittoria dell’Hellas per 2 a 1 e la salvezza conquistata all’ultima giornata. In B, con il Monza, ci vanno Empoli e Venezia.

TABELLINO.

EMPOLI-HELLAS VERONA 1-2

Reti: 4′ Serdar, 43′ Fazzini, 69′ Bradaric

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (dall’82’ Konate), Ismajli, Viti; Gyasi (dal 74′ Solbakken), Grassi, Henderson (dal 59′ Anjorin), Pezzella; Fazzini, Cacace (dal 59′ Colombo); Esposito (dall’82’ Sambia)

A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Marianucci, Bacci

Allenatore: Roberto D’Aversa

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Serdar (dall’81’ Bernede), Bradaric (dall’81’ Frese); Suslov (dal 60′ Livramento), Sarr (dal 60′ Mosquera)

A disposizione: Berardi, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lazovic, Niasse, Tengstedt, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia), Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano)

NOTE. Ammoniti: 19′ Ismajli, 35′ D’Aversa (non dal campo), 37′ Valentini, 90+2′ Mosquera.