A Verona McDonald’s dona pasti caldi alle persone in difficoltà

A Verona “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa di McDonald’s che dona 540 pasti caldi a settimana agli enti di beneficenza del territorio

Arriva a Verona e provincia la terza edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa di McDonald’s e Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald che dona 540 pasti caldi a settimana a Caritas e ad alcune strutture caritative del territorio, che accolgono persone e famiglie in difficoltà.

Coinvolti nel progetto i ristoranti McDonald’s di Verona in corso di Porta Nuova e in corso Milano, San Giovanni Lupatoto in via Ca Nova Zampieri, Lugagnano di Sona in via Trentino presso il centro commerciale La Grande Mela, San Martino Buon Albergo in via Alcide De Gasperi e San Pietro di Legnago in via Europa.

Gli enti coinvolti.

I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alle associazioni benefiche convento Frati minori San Bernardino, Ronda della carità amici Di Bernardo, casa accoglienza Il Samaritano, associazione Betania, convento Cappuccini Villafranca, associazione Fevoss e mensa Caritas della parrocchia di San Martino Vescovo.

L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 2020, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, alla luce del complesso scenario che vede aumentare di giorno in giorno il numero delle persone in difficoltà, rilanciando l’obiettivo: donare 200mila pasti in 200 città italiane.