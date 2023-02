Pm10, prolungato l’allerta arancio anche a Verona: stop ai diesel euro 5

Pm10, resta l’allerta arancio anche a Verona.

Prosegue fino a venerdì 17 febbraio compreso l’allerta 1-arancio per il superamento di Pm10 in molte città del Veneto, compresa Verona. E 17 comuni della provincia. Resta in vigore il divieto di circolazione per tutte le auto diesel fino a euro 5 private, dalle 8.30 alle 18.30. Stop anche ai veicoli a benzina euro 2, ai diesel commerciali euro 4 e ai ciclomotori euro 1.

A causa dell’alta pressione che sta interessando tutta la Pianura Padana, la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato il superamento del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, per 4 giorni consecutivi. Verona resta tuttavia una delle città con i livelli più bassi di sforamento del limite. Il bollettino è emesso nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì̀.