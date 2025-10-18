Un incendio ha colpito la colonia felina di Corte Molon, la denuncia del consigliere Rea: “Atto doloso di odio per gli animali”.

“Un incendio doloso è stato appiccato oggi, sabato 18 ottobre, nella colonia felina di Corte Molon a Verona”. A denunciarlo è il consigliere comunale dei 5 Stelle Giuseppe Rea, che ha la delega al benessere degli animali.

“Per fortuna i gatti stanno bene – sostiene -. Un atto gravissimo di odio nei confronti degli animali, a cui seguirà denuncia alla Procura della Repubblica. Ricordo che le colonie feline e i gatti liberi sul territorio sono tutelati per legge e, pertanto, confido che il responsabile venga al più presto individuato anche grazie all’utilizzo di immagini provenienti da abitazioni circostanti”.

“Il sottoscritto – continua Rea – condanna qualsiasi forma di maltrattamento o minaccia nei confronti degli animali, esseri indifesi e più deboli tra i deboli -. Ringrazio i vigili del fuoco e le Guardie zoofile dell’Oipa, intervenuti subito sul posto, e ovviamente le splendide e sempre presenti coadiuvanti gattofile referenti di questa colonia ma anche tutte le altre volontarie e volontari che ogni giorno nel silenzio si prendono cura dei nostri gatti”.