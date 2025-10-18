Festa grande alla Residenza Roseto della Fondazione Pia Opera Ciccarelli per i cento anni di Cesarina Castioni.

Un pomeriggio ricco di emozione e condivisione ha animato il Centro servizi Ciccarelli, dove si è celebrato i cento anni di Cesarina Castioni. Circondata dai familiari, dagli amici e dal personale della casa, Cesarina ha ricevuto i più sentiti auguri per un traguardo che racconta una vita interamente dedicata al lavoro, alla famiglia e alla comunità.

Nata il 17 ottobre 1925 a Pastrengo, in una numerosa famiglia di contadini di Bagnol, Cesarina ha imparato fin da bambina il valore del rispetto, dell’impegno e dell’amore per la natura. Spirito solare e generoso, si è sposata a vent’anni e insieme al marito ha cresciuto tre figli – Albertina, Daniela e Alberto – ai quali ha trasmesso i suoi valori più autentici: la dedizione, la semplicità e la gioia del fare.

Instancabile lavoratrice, non si è mai risparmiata, ma – come amava dire – ha sempre lavorato “volentieri”. Anche nei momenti difficili, come dopo la perdita del marito a 66 anni, Cesarina ha saputo trovare nella creatività una nuova forma di espressione. A settant’anni ha infatti scoperto la passione per la pittura a olio, realizzando oltre cento opere, alcune di grandi dimensioni, che sorprendono per intensità e bellezza. Le sue tele, soprattutto quelle dedicate alla neve, “fanno invidia a Monet”, raccontano con orgoglio i familiari.

Oggi Cesarina trascorre le sue giornate alla Residenza Roseto, dove è stata accolta sei mesi fa. Qui continua a camminare con l’aiuto del fisioterapista e a dedicare tempo alla preghiera, vivendo le sue giornate con serenità.

A rendere omaggio a questa donna straordinaria è intervenuta anche l’assessore Luisa Meroni del Comune di San Giovanni Lupatoto, che ha portato i saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. Una festa speciale per una donna che, con il suo esempio di forza e dolcezza, continua a ispirare tutti coloro che hanno la fortuna di incontrarla.