Taglio del nastro per il nuovo ponte sul fiume Tione

Inaugurato dal comune di Nogarole Rocca il nuovo ponte sul fiume Tione a Bagnolo.

Si sono conclusi, dopo 12 mesi, i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Tione, in via Arena nella frazione di Bagnolo. L’opera, frutto della convenzione siglata tra il Consorzio di Bonifica Veronese e il Comune di Nogarole Rocca, è stata inaugurata sabato 18 ottobre alla presenza delle autorità civili e dei rappresentanti del territorio.

Il tratto di fiume oggetto di intervento presentava una lunghezza di circa 200 metri e si collocava immediatamente a monte del salto idraulico esistente. Qui era presente una paratoia di modeste dimensioni, funzionale alla derivazione delle acque attraverso le “Bocche di sopra”, realizzata attraverso due tubazioni poste circa 70 metri a monte della paratoia in destra idraulica e un manufatto, posizionato circa 210 m a monte, sempre in destra idraulica.

Oltre alle limitate dimensioni della sezione idraulica della paratoia, tra le criticità rilevate in fase progettuale vi era la marcata pensilità del corso d’acqua. Inoltre, a circa metà del tratto oggetto dei lavori era presente un attraversamento stradale le cui condizioni strutturali erano state valutate come non adeguate a garantire sufficiente sicurezza per il passaggio di mezzi, tali da costringere il Comune chiuderne il traffico.

I lavori.

Per risolvere queste criticità, il progetto ha previsto lo spostamento del tratto di fiume sotteso alla paratoia esistente, la realizzazione di un nuovo manufatto di sostegno e derivazione che funga anche da attraversamento stradale e la spensilizzazione del corso d’acqua a valle del nuovo sostegno. Il nuovo ponte, quindi, sostituisce il vecchio attraversamento, ormai compromesso da criticità strutturali, ed è stato costruito in una posizione più funzionale e sicura.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 610mila euro, di cui 500mila finanziati dalla Protezione Civile Nazionale e 110mila dal Comune. Il manufatto, oltre a garantire il transito veicolare e pedonale, svolge un ruolo strategico per la regolazione idraulica del corso d’acqua, grazie alle bocche per le derivazioni irrigue.

“Sicurezza e viabilità”.

“Siamo orgogliosi di consegnare alla comunità un’opera che risponde sia alle esigenze di sicurezza idraulica che a quelle di viabilità – dichiara il sindaco di Nogarole Rocca, Luca Trentini –. L’inaugurazione del ponte rappresenta il traguardo di un lavoro di squadra che ha visto istituzioni e tecnici collaborare per trasformare una criticità in un’occasione di miglioramento del territorio. È un investimento sul presente e sul futuro della nostra comunità”.

“Oggi abbiamo inaugurato un intervento che rappresenta un esempio concreto di buona collaborazione tra amministrazioni locali e Consorzio di Bonifica – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Veronese Alex Vantini -. Con questo intervento abbiamo dato più risposte contemporaneamente: una di carattere viabilistico, grazie alla realizzazione di un nuovo ponte carrabile che migliora la sicurezza dei cittadini; una di tipo idraulico, con lo spostamento della sezione del corso d’acqua Tione; e una al mondo agricolo, attraverso il rifacimento del manufatto di regolazione idraulica, fondamentale per la gestione delle acque nei terreni circostanti”.