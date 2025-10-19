L’ex gialloblù dell’Hellas Verona Andrea Gresele nelle scuole con la polizia per il progetto “Train to be cool”.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte anche nelle scuole veronesi “Train to be cool”, il progetto della polizia di Stato dedicato alla cultura della legalità e alla sicurezza in ambito ferroviario. Gli operatori della polizia ferroviaria incontreranno gli studenti per sensibilizzarli sui comportamenti rischiosi in stazione e lungo i binari.
Ospite speciale degli incontri sarà Andrea Gresele, ex promessa dell’Hellas Verona, sopravvissuto a un grave incidente ferroviario nel 2021. Al termine di una partita, il giovane salì su un carro merci nello scalo di Verona Porta Vescovo per scattare un selfie, rimanendo folgorato da una scarica elettrica di 3000 volt.
Oggi Andrea ha scelto di trasformare quella tragica esperienza in un messaggio di prevenzione: la sua testimonianza è al centro di un video realizzato con la collaborazione dell’Hellas Verona, girato negli impianti sportivi del club, che verrà proiettato nelle scuole di tutta Italia.
La polizia ferroviaria ha ringraziato pubblicamente la società scaligera per il contributo al progetto, che mira a far riflettere i ragazzi sui pericoli nascosti dietro gesti impulsivi e a promuovere una cultura della sicurezza tra i più giovani.