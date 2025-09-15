Corte Bolla pizzeria, inaugura a Borgo Milano e scommette su Verona con la pizza sostenibile.

Nuovo arrivo per gli amanti della pizza: da metà ottobre inaugura a Verona in Viale Cristoforo Colombo 33 la Pizzeria “sostenibile” Corte Bolla.

Dopo il primo locale a Soave (2020) e il secondo a Zevio (2024), il marchio scommette ora sul capoluogo scaligero, con una pizzeria da asporto pensata per diventare un punto di riferimento nei quartieri di Borgo Milano e limitrofi.

Pizza con ingredienti locali e consegne green.

La nuova sede – circa 90 metri quadri nel quartiere “navigatori” – offrirà pizze tonde preparate con farine selezionate e materie prime provenienti dal territorio veronese. Non solo asporto: Corte Bolla introdurrà anche un servizio di consegna gratuita e indipendente, effettuata con bici e scooter elettrici, per un approccio sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini.

Una festa per inaugurare.

L’apertura sarà celebrata con un evento speciale: un buffet gratuito aperto a tutta la cittadinanza e la presenza delle istituzioni locali. Un’occasione per scoprire la filosofia del brand e incontrare i fondatori.