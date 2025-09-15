Soave investe nello sport con 1,5 milioni a costo zero: caccia all’azienda che ha donato 650 mila euro.

Soave investe nello sport: 1,5 milioni di nuovi impianti a costo zero per il Comune: due campi da tennis e padel, una piastra multisport per basket e pallavolo, un campo da calcio in erba sintetica e nuove dotazioni per il palasport. È il maxi progetto che rivoluzionerà la cittadella dello sport di Soave, dal valore complessivo di 1,55 milioni di euro, ma a costo zero per il Comune.

Il cantiere, che aprirà entro settembre, interesserà l’area di via San Matteo, già sede del complesso sportivo intitolato ad Andrea Piubello. Qui nasceranno strutture in grado di ampliare l’offerta sportiva del borgo medievale, dove finora tennis e padel non avevano spazi dedicati. L’erba sintetica del nuovo campo da calcio garantirà invece un utilizzo continuo tutto l’anno, con spese di manutenzione ridotte al minimo.

Fondi pubblici e una maxi donazione privata.

A rendere possibile l’opera è una combinazione di contributi pubblici e privati. Come spiega il sindaco Matteo Pressi, il finanziamento arriva da 700mila euro statali, 200mila euro regionali e, soprattutto, da una donazione di 650mila euro da parte di una grande azienda alimentare veronese.

“Un gesto che mi ha lasciato senza parole – commenta Pressi –. L’azienda ha voluto credere nei valori dello sport e sostenere concretamente la nostra progettualità”.

Tempi rapidi per i lavori.

La procedura di gara si è già conclusa durante l’estate, i lavori sono stati appaltati e il contratto con l’impresa firmato. “Siamo pronti a partire subito – sottolinea il sindaco –. Questo progetto darà nuova vita agli impianti e allargherà le possibilità per i nostri cittadini, in particolare per i giovani“.