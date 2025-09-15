San Michele extra dedica una piazza al suo primo parroco

Castiglione di San Michele Extra ricorda il suo primo parroco e gli dedica una piazza.

Castiglione di San Michele Extra celebra la memoria del suo primo parroco: domenica 14 settembre, alle ore 11, il Comune ha intitolato una piazza a Don Vittorio Quaglia. È il sacerdote che nel 1959 fu nominato parroco della chiesa di San Rocco dall’allora vescovo Giuseppe Carraro.

La cerimonia è stata nell’area antistante la chiesa seicentesca di San Rocco, in via Sasse 8, alla presenza dell’assessore ai Servizi demografici Federico Benini e del presidente della Circoscrizione 7 Carlo Pozzerle.

Un sacerdote vicino alla comunità.

Don Vittorio Quaglia non fu solo il primo parroco di Castiglione, ma anche assistente spirituale al patronato di corso Porta Nuova, il collegio dei “Buoni fanciulli”. Formato alla scuola di Don Giovanni Calabria, figura di grande rilievo nel panorama ecclesiastico veronese, Don Quaglia portò nella piccola comunità contadina di Castiglione i valori dell’educazione e della solidarietà.

“Abbiamo inaugurato la nuova Piazza Don Vittorio Quaglia a Castiglione di San Michele Extra – ricorda l’assessore Benini –. Un modo per rendere omaggio al primo parroco di San Rocco, guida spirituale e punto di riferimento per la comunità, che con il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella storia del quartiere e della nostra città”.