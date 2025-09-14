Alle ore 16.10 circa di oggi, domenica 14 settembre, una bicicletta elettrica ha preso fuoco in via Porto San Pancrazio a Verona. Le fiamme, partite dal mezzo parcheggiato a bordo strada, hanno generato una colonna di fumo che ha attirato l’attenzione dei residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono verificati feriti né danni ad altri veicoli o abitazioni.