Incidente tra auto e moto ad Albarè di Costermano, grave motociclista.
Incidente tra un’auto e una moto sulle strade del lago di Garda nel pomeriggio di oggi, domenica 14 settembre: secondo le prime informazioni, i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, intorno alle 18.30 ad Albarè di Costermano.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il motociclista, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dello scontro.
++ notizia in aggiornamento ++