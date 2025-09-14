Autovelox a Verona, la mappa di tutte le postazioni attive

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 15 a domenica 21 settembre.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 15 settembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:
via Valpantena, via Jacopo Bonfadio, via Vigasio, via Chioda, via Preare, Lungadige Attiraglio. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.
- Lunedì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al parco San Giacomo, e dalle 10.30 alle 13 all’area verde via Ongaro.
- Martedì dalle 7.30 alle 13 l’Ump l’ump sarà al mercato di Borgo Venezia.
- Mercoledì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto, e dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Poerio.
- Giovedì dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di via D. Mercante, e dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Luigi Prina.
- Venerdì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi e Corso Porta Nuova, e dalle 10.30 alle 13 al mercato in piazza XVI Ottobre.
- Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio, e dalle 15.30 alle 19 in piazza Bra.
- Domenica pomeriggio l’Ump sarà in piazza Bra dalle 13.30 alle 19.