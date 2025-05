Aperto il primo Villaggio di Coldiretti Verona: in occasione delle Piazze dei Sapori è presente da ieri in piazza dei Signori.

Inaugurato questa mattina il primo Villaggio di Coldiretti Verona che in occasione delle Piazze dei Sapori, la storica manifestazione di Confesercenti, è presente da ieri in piazza dei Signori e vi rimarrà fino a domenica sera.

I ventidue gazebo gialli impreziosiscono il salotto buono di Verona con le eccellenze del territorio in un’occasione unica per assaggiare e acquistare frutta, formaggi, miele, vino, birra, riso, confetture, zafferano, funghi, olio e lievitati direttamente dal produttore con la possibilità di conoscere i segreti di ogni prelibatezza.

“Un grande onore e una grande occasione – ha detto il presidente della Federazione Alex Vantini – perché i banchi di Campagna Amica sono arrivati letteralmente il cuore della città di Verona a rappresentare il legame sempre più forte tra il mondo produttivo e la cittadinanza, intesa come consumatori sempre più consapevoli del ruolo centrale degli agricoltori per il benessere della collettività”.

Al momento inaugurale, allietato dal corpo bandistico “A. Boito”, hanno preso parte i vertici di Coldiretti tra cui, oltre al presidente Vantini, il direttore Massimo Albano e la presidente di Agrimercato Campagna Amica Verona Franca Castellani, e quelli di Confesercenti, il presidente Paolo Bissoli e il direttore Alessandro Torluccio. Presenti anche le istituzioni cittadine.

Pasini: “Promuoviamo le eccellenze del territorio”.

Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini che ha sottolineato che la concessione degli spazi da parte dell’ente è legata al fatto che “crediamo nella promozione delle eccellenze del nostro territorio e spetta a noi far apprezzare i cibi di qualità ai cittadini e ai turisti”, ha detto.

L’assessora comunale alle politiche sociali Luisa Ceni ha ricordato la stretta collaborazione tra Coldiretti e il Comune di Verona compiacendosi del “servizio meraviglioso svolto ai cittadini che con la loro presenza danno un segnale di grande apprezzamento per quello che si sta facendo nelle piazze”. Patrizia Benini, direttore generale dell’Ulss 9 ha ricordato l’importanza dell’alimentazione a km zero per la salute dei cittadini ma anche la collaborazione con Coldiretti per quanto riguarda le attività di tipo sociale.

Il programma.

La prima giornata di manifestazione si è tenuta ieri, giovedì 8 maggio. Tutte in sold out le masterclass sull’asparago che si sono tenute durante la giornata nella splendida Loggia di Fra Giocondo. Gli esperti e i cuochi contadini ne hanno spiegato le caratteristiche organolettiche, la preparazione in cucina e gli abbinamenti con i vini del territorio.

Oggi, 9 maggio, il focus è sui Bisi di Colognola ai Colli mentre domani sarà il turno della Fragola di Verona e domenica della Mela di Verona.

Le stesse eccellenze possono essere ammirate anche in una esposizione a cura dell’Ufficio economico di Coldiretti Verona e delle rispettive associazioni di promozione. Sempre nella Loggia tutti i pomeriggi a partire dalle 15 si terranno dei momenti divulgativi sul prodotto del giorno.

Il programma della manifestazione prevede altri momenti di particolare interesse: sabato sera a partire dalle 19.00 si terrà la prima Notte Gialla di Verona: il mercato contadino rimarrà aperto fino alle 23 e ospiterà un trio chitarra e voce del Conservatorio di Verona per dare la possibilità ai cittadini e ai turisti presenti in centro di fare la spesa a km zero con un piacevole sottofondo musicale; domenica 11 maggio a partire dalle 10 tutte le mamme che passeranno in Piazza Campagna Amica riceveranno un omaggio floreale in occasione della loro festa. Gli strumentisti di Dell’Abaco saranno presenti anche domenica pomeriggio e accompagneranno il mercato fino alla chiusura prevista alle 20.