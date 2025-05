La Verona dei ragazzi: al via il Festival della Cultura dello Sport

Parkour, rap e beach volley: Verona in festa con il Festival della Cultura dello Sport.

Parte sabato 10 maggio a Verona il Festival della Cultura dello Sport, una serie di eventi pensati per far vivere ai più giovani la città attraverso sport, arte, musica e partecipazione attiva. Le giornate fanno parte del progetto europeo Re–Gen, che coinvolge studenti delle scuole superiori in attività di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Il progetto è guidato dal Comune di Verona insieme ad altri otto Paesi europei e finanziato dal programma europeo Urbact.

Sport, musica e socialità nei quartieri.

Il festival “Sport & The City” animerà i quartieri Santa Lucia, Golosine e Borgo Roma in due giornate ricche di iniziative gratuite.

Programma.

Sabato 10 maggio , dalle 14 alle 21 , al Centro culturale “6 maggio 1848” in via Mantovana 66 (Santa Lucia), i giovani potranno provare sport di strada come parkour , skateboard e basket con il supporto di istruttori esperti. Ci saranno anche musica rap e trap dal vivo , danza , un mercatino del libro , arte urbana e laboratori creativi.

Sabato 17 maggio, dalle 15 alle 20, al Parco Santa Teresa in via Ongaro (Borgo Roma), spazio a beach volley, ping pong, calisthenics, gare di orienteering e attività di lettura all'aperto. Anche qui non mancheranno la musica e gli stand delle associazioni locali.

Progetti di architettura con “Fabrica Urbana”.

A chiudere il programma ci sarà il workshop “Fabrica Urbana”, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio in Piazza Brodolini (Borgo Roma). Si tratta di un laboratorio dedicato alla trasformazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di ripensare la piazza – oggi usata solo come parcheggio – come un luogo di incontro e socialità per tutto il quartiere.

Durante il workshop, studenti e partecipanti metteranno in pratica le idee sviluppate nei mesi scorsi in incontri teorici su urbanistica, design e architettura. Gli interventi saranno semplici, economici e pensati per rendere visibile il potenziale della piazza. Il laboratorio sarà guidato da architetti, designer ed esperti in progettazione urbana.