Grande musica al Teatro Filarmonico: in scena Ravel e Prokof’ev

Ravel e Prokof’ev al Filarmonico: 160 artisti per un concerto sinfonico epico a Verona.

Sabato 10 maggio alle ore 17, il Teatro Filarmonico di Verona ospita un concerto sinfonico che celebra i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel. L’Orchestra della Fondazione Arena, diretta da Marco Angius, eseguirà due celebri composizioni del maestro francese: La Valse e Boléro.

Nella seconda parte, si aggiunge il Coro areniano, guidato da Roberto Gabbiani, per l’esecuzione della cantata Aleksandr Nevskij di Sergej Prokof’ev, nata come colonna sonora per il film di Ėjzenštejn del 1938. In totale, saranno coinvolti 160 artisti. Solista sarà il mezzosoprano Anita Rachvelishvili.

Il concerto ha una durata di circa 90 minuti con intervallo. I biglietti sono disponibili online, alla biglietteria dell’Arena di Verona e direttamente al Teatro Filarmonico due ore prima dello spettacolo.