Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sull’Europa mediterranea sono transitate cellule di bassa pressione, associate a perturbazioni, che di conseguenza hanno portato a tempo instabile e spesso piovoso. Viceversa sul centro nord del continente siamo entrati in una fase spiccatamente siccitosa. Tale situazione è però destinata a modificarsi nel fine settimana.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato sebbene il cielo potrebbe non presentarsi sereno ma alternare passaggi nuvolosi ad ampi spazi di sole, tutto sommato la giornata sarà gradevole e stabile con pochissime o nulle possibilità di piogge. Anzi nel corso delle ore è atteso un ulteriore graduale miglioramento generale, con venti che tendono a cessare e temperature in aumento.

Per domenica il sole si riprende la scena per una giornata splendida di primavera, condizioni di cielo poco nuvoloso se non sereno con venti in definitiva cessazione e temperature in ulteriore aumento e che tornano su valori lievemente sopra le medie del periodo.



Tendenza.

Lentamente la primavera assumerà il volto più mite e tranquillo, sebbene soprattutto durante la prima parte della settimana potrebbero esserci dei temporali sparsi. Le temperature si prospettano vicine alle medie del periodo, in probabile aumento con maggiore sole, nel finire della stessa settimana.