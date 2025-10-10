Eccellenza a Verona: Il Boutique Hotel Vista conquista la prestigiosa Chiave Michelin.

Il panorama dell’hotellerie veronese si arricchisce con un riconoscimento: il Vista Verona, boutique hotel 5 stelle lusso, ha conquistato la sua prima Chiave Michelin. A poco più di tre anni dall’apertura, il traguardo celebra l’eccellenza nell’accoglienza che fonde design, alta gastronomia e profonda identità italiana.

Situato nel cuore della città Patrimonio Unesco, a un passo dal balcone di Giulietta, l’hotel si presenta come un rifugio elegante e appartato. L’architettura e gli arredi, curati da maestri artigiani, raccontano una storia di lusso intimo e consapevole, pensato per offrire all’ospite un’esperienza emotiva indimenticabile.

Il simbolo dell’eccellenza: cosa significa la Chiave.

La Chiave Michelin è il nuovo sigillo di qualità nel mondo alberghiero, riconoscendo le strutture capaci di offrire un’esperienza completa e armoniosa. Per Vista Verona, si traduce in servizi su misura, assoluta discrezione e un’autentica attenzione per ogni ospite.

Dalla colazione con vista sui tetti medievali fino alle serate sulla terrazza panoramica, ogni dettaglio è curato per lasciare un ricordo che dura nel tempo.

Il cuore gourmet: il ristorante Sottovoce.

L’esperienza gastronomica è affidata all’Executive Chef Fabio Aceti che guida il Ristorante Sottovoce. Qui, i sapori della tradizione veneta vengono reinterpretati con creatività e finezza contemporanea. La vera magia è la terrazza con vista a 360 gradi sulla città, scenario perfetto per degustare piatti che celebrano la stagionalità e il rispetto per la materia prima, accompagnati da un’ampia selezione di etichette locali e internazionali.

A completare l’offerta di lusso, il Vista Verona offre una Spa con piscina coperta e Spa Suite privata – un servizio unico nel suo genere in città – e l’Infinity Bar, un punto di ritrovo sofisticato fruibile in ogni stagione.

Il Managing Director, Cristina Zucchi, ha espresso: “Questa Chiave Michelin rappresenta per noi non solo un riconoscimento, ma una grande emozione. È il frutto della dedizione di un team che ogni giorno mette il cuore nel far vivere ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile”.