Bike sharing gratis a Verona per chi si abbona con Atv

Verona, bus e bici “integrati”: un anno di Bike sharing gratuito per gli abbonati Atv.

A Verona, chi ha un abbonamento annuale ai bus Atv (sia Urbano che Extraurbano con destinazione/partenza Verona) potrà usufruire di 12 mesi di bike sharing gratuito in città.

L’obiettivo è incentivare l’uso combinato di bus e bici e risolvere il problema del cosiddetto “ultimo miglio“, rendendo gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola più pratici e sostenibili. L’iniziativa, frutto di un progetto di ATV supportato dalla Regione Veneto, coinvolge gli operatori Dott e Verona Bike powered by IGPDecaux.

Come funziona l’offerta integrata .

I clienti Atv hanno diritto a un voucher da riscattare sulle app degli operatori, garantendo corse gratuite per l’intera validità dell’abbonamento annuale.

Procedura per ottenere il voucher .

Per accedere al beneficio, è sufficiente che il titolare dell’abbonamento annuale compili un modulo online sul sito di Atv, inserendo i propri dati e il numero di abbonamento. Il voucher verrà inviato via mail e potrà essere riscattato sulle app degli operatori.

È importante ricordare che il riscatto del voucher è riservato al titolare dell’abbonamento. Si applicano i limiti di età degli operatori: 14 anni compiuti per Verona Bike e 18 anni compiuti per Dott.