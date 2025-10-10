Weekend di festa a Veronetta, ma occhio ai blocchi stradali

Verona, occhio alla viabilità: l’impatto del Veronetta Festival sulle strade del quartiere.

Il quartiere si prepara per la 5a edizione del Veronetta Festival in un weekend all’insegna di musica, spettacoli e mercatini: ma cambia la viabilità. L’evento, in programma dall’11 al 12 ottobre, trasformerà diverse vie in aree pedonali, comportando significative modifiche per tutta la durata della manifestazione.

Gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione ai divieti di transito che entreranno in vigore a partire dalla mattinata di sabato.

Le Strade Bloccate.

I blocchi saranno attivi per quasi due giorni consecutivi in alcune delle principali arterie del quartiere, con un’estensione del divieto per l’intera giornata di domenica.

Il divieto di transito è previsto in queste vie: Via Ettore Arduino dalle ore 9 di sabato 11 ottobre alle ore 24 di domenica 12 ottobre. Piazza XVI Ottobre dalle ore 9 di sabato 11 ottobre alle ore 24 di domenica 12 ottobre. Via Santa Toscana dalle ore 9 di sabato 11 ottobre alle ore 24 di domenica 12 ottobre. Via Cantarane (tratto tra civico 36 e 56) dalle ore 9 di sabato 11 ottobre alle ore 24 di domenica 12 ottobre. Via XX Settembre (tratto tra civico 1 e 118) solo domenica 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 24.

Il programma.

Attività di gioco dedicate ai bambini. Mercatino dell’usato e mostre fotografiche. Proiezioni di film, opere teatrali e performance musicali, inclusi DJ set. Servizio di ristorazione e bar all’aperto, in collaborazione con i locali aderenti.