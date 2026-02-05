Notte californiana a Verona: il rock degli Eagles conquista il Camploy con gli Hotel California.
Il mito degli Eagles rivive a Verona: gli Hotel California sbarcano al Camploy con il rock e le armonie vocali che hanno segnato un’epoca. Il 2 marzo, alle ore 21, il Teatro Camploy ospiterà il concerto degli Hotel California, la celebre formazione che porta sul palco l’eredità musicale degli Eagles.
Dalla leggendaria title track che dà il nome alla band fino ai successi come Take It Easy e Desperado, la serata promette un viaggio nostalgico nel repertorio della band americana più iconica degli anni ’70.