Olimpiadi, tutti all’Arsenale: a Casa Verona maxischermo e festa per tifare l’Italia.

Il cuore delle Olimpiadi batte all’Arsenale nello spazio “Casa Verona” che si trasforma nel Live Site ufficiale della manifestazione. L’appuntamento inaugurale a cinque cerchi sarà oggi venerdì 6 febbraio, alla Palazzina 20 dell’Arsenale alle ore 20, quando il maxischermo interno trasmetterà in diretta la solenne Cerimonia di Apertura. Sarà il primo atto di un lungo viaggio che vedrà l’Arsenale trasformarsi in un “villaggio olimpico urbano”, aperto a cittadini, turisti e appassionati.

Un’arena per il tifo e l’inclusione.

Grazie alla collaborazione con partner ufficiali come Coca Cola e Prosecco, il Live Site offrirà una copertura integrale dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Dalle discese mozzafiato dello sci alpino alle coreografie del pattinaggio di figura, ogni medaglia azzurra potrà essere vissuta e celebrata collettivamente.

Ma Casa Verona non sarà solo un cinema per lo sport. L’obiettivo è creare uno spazio inclusivo che rifletta lo spirito dei Giochi. Il calendario degli eventi collaterali è infatti ricchissimo.

Al via sabato 7 febbraio il laboratorio “Campioni Creativi”, primo di una serie di appuntamenti didattici a tema sportivo. Cultura e Incontri: Talk con atleti ed ex campioni, presentazioni di libri e focus dedicati alla realtà paralimpica.

Talk con atleti ed ex campioni, presentazioni di libri e focus dedicati alla realtà paralimpica. Lifestyle: Per chi cerca il divertimento post-gara, non mancheranno dj set, musica dal vivo e i classici momenti di “Après-ski” in pieno stile montano.

Verso il traguardo dell’Arena.

Questa iniziativa segna il legame indissolubile tra Verona e i Giochi del 2026. Mentre l’Arena si prepara per l’atteso momento della Cerimonia di Chiusura del 22 febbraio (e la successiva apertura delle Paralimpiadi), l’Arsenale fungerà da ponte emotivo e fisico per l’intera comunità.

L’ingresso a Casa Verona sarà libero e gratuito per tutta la durata delle competizioni. Per restare aggiornati sul programma giornaliero delle dirette e degli eventi, è possibile consultare il sito del Comune di Verona o il portale VisitVerona.it.