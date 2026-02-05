Coez, la voce dei millennials conquista il Teatro Romano per “Contaminazioni Musicali 2026”.

Coez accende l’Estate Teatrale Veronese: il 5 settembre l’atteso ritorno al Teatro Romano di Silvano Albanese. La rassegna “Contaminazioni Musicali 2026” svela il suo primo grande asso nella manica. Sarà Coez il protagonista del concerto-evento fissato per il 5 settembre alle ore 21 al Teatro Romano. L’annuncio, arrivato in anteprima da Eventi Verona, inserisce il cantautore romano nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese.

Il ritorno alle origini con “From the Rooftop”.

L’appuntamento scaligero fa parte del nuovo tour “Live 2026 – From The Rooftop”, prodotto da Vivo Concerti. Il progetto, nato nel 2015 per dare una veste intima e acustica ai brani di Silvano Albanese (in arte Coez), giunge quest’anno alla sua terza “stagione”. Dopo il successo nei palazzetti, l’artista ha scelto i “teatri di pietra” e i luoghi storici più belli d’Italia per creare una dimensione profonda e familiare con il proprio pubblico.

Il tour sarà anticipato da un’uscita discografica in primavera, che farà da preludio alle esibizioni estive dove Coez presenterà i brani del suo ultimo album “1998” in versione essenziale, accanto a inni generazionali come “La musica non c’è”, “Le luci della città” e “Faccio un casino”.

Un artista da record

Con oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e una carriera che lo ha visto passare dal rap puro a un crossover autorale unico in Italia, Coez si conferma la voce della malinconia dei millennials. Dai successi storici fino alle recenti hit di “1998”, come “Mal di te” e “Mr. Nobody”, ogni suo lavoro ha scalato le classifiche italiane, consolidando la sua statura di cantautore tra i più amati e seguiti.