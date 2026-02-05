Il Consorzio di Tutela Vini Valpolicella rilancia su Wine Paris e punta su una partecipazione rafforzata.

Il Consorzio di Tutela Vini Valpolicella rilancia su Wine Paris e punta su una partecipazione rafforzata e un’area espositiva più ampia. Sono, infatti, 50 le aziende della Valpolicella rappresentate nella seconda partecipazione consecutiva del Consorzio alla fiera internazionale del vino di Parigi (9-11 febbraio, Porte de Versailles), dove la collettiva cresce anche nelle dimensioni e raggiunge i 312 metri quadrati di superficie espositiva, il 24% in più rispetto all’edizione di debutto.

In particolare, all’interno dello spazio istituzionale (Hall 5.1 – C103, corridoio A) saranno presenti 36 aziende con postazione dedicata, affiancate da altre 14 al banco degustazioni, per una rappresentanza allargata della denominazione. La partecipazione del Consorzio rientra nel progetto europeo “Quality Heritage of Europe” (QHE), in alleanza con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.

“Wine Paris è un appuntamento di rilievo nel calendario fieristico internazionale del vino – commenta il presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini -. La scorsa edizione ha permesso alle nostre aziende di sviluppare contatti mirati con importatori, buyer e stampa estera. Quest’anno torniamo con una presenza più ampia e una rappresentanza ancora più articolata, per dare continuità alle relazioni avviate e creare nuove occasioni di incontro per i produttori della denominazione”.

Amarone in prima fila.

A Parigi la Valpolicella si presenta con l’intera gamma della denominazione capitanata dall’Amarone, in degustazione al banco mescita con una selezione di etichette di diverse aziende anche in chiave verticale, dalla 2013 fino alla 2021, annata presentata recentemente a Verona in occasione dell’evento di anteprima del Consorzio.

Le 50 aziende.

Le aziende della collettiva: Accordini Stefano, Antiche Terre Venete, Buglioni, Burato, Ca’ Rugate, Cadis 1898, Cavedini, Clementi, Corte Odorico, Corte Saibante, Corte Zardini, Falezze di Luca Anselmi, Famiglia Furia, Gini, Grotta del Ninfeo, I Campi, La Collina Dei Ciliegi, Le Calendre, Le Ragose, Marchi, Meroni, Monteci, Rubinelli Vajol, San Cassiano, Scriani, Secondo Marco, Siridia, Tenuta Il Canovino, Tenuta Santa Maria Di Gaetano Bertani, Tenuta Villa Bellini, Tinazzi, Torre Di Terzolan, Vantorosso, Vigneti di Ettore, Villa Canestrari, Zýmē di Celestino Gaspari.

Aziende al banco degustazioni: Albino Armani nel Vino Dal 1607, Cantine Vitevis, Collis Heritage, Corte Volponi, Cristiana Bettili Wines, Damoli Bruno, Fumanelli, Gerardo Cesari, La Romiglia, Le Guaite di Noemi, Monte Tondo, Montezovo, Santa Sofia, Vigneti Villabella (oltre agli espositori Cadis 1898, Clementi e Torre di Terzolan).