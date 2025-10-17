Verona brinda con Hostaria: tre giorni tra vino, cultura e solidarietà

Vino, cultura e solidarietà con Hostaria Verona.

Da oggi, venerdì 17, a domenica 19 ottobre il centro storico di Verona si trasformerà in un’unica grande “osteria diffusa” per l’undicesima edizione di Hostaria, il festival del vino e della vendemmia che celebra l’incontro tra gusto, cultura e convivialità. Oltre 350 etichette, 50 eventi e un ricco programma di degustazioni, incontri e spettacoli animeranno piazze, vie e cortili nel cuore della città.

Il presidente Alessandro Medici ha sottolineato come quest’anno la rassegna torni alle origini, concentrandosi sull’essenza del vino e sulle storie che lo accompagnano. Il percorso si snoderà tra piazza Bra, piazza dei Signori, via Roma e i Cortili Mercato Vecchio e del Tribunale, con un kit degustazione per tutti i visitatori.

Tra le novità spicca la Via del Miele, dedicata alle api e all’idromele, oltre a spazi per l’Olio Garda Dop e alla campagna Go Safe per un consumo responsabile. Sabato sarà consegnato il Premio Paiasso a Gene Gnocchi, mentre la “Dedica di Hostaria” ricorderà il giornalista Rino Tommasi.

Non mancheranno laboratori per famiglie, performance musicali, degustazioni tematiche e piatti tipici come risotto all’isolana e tortellini di Valeggio. Parte del ricavato andrà alla Casa di Deborah, che sostiene famiglie e minori in difficoltà.

Organizzato da Hostaria Verona con il Comune e il patrocinio di Regione e Provincia, il festival conferma il suo ruolo di evento simbolo dell’autunno scaligero: tre giorni per brindare al vino, alla cultura e allo spirito di Verona.