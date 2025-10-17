Incidente tra auto e moto a Negrar di Valpolicella, morto motociclista.

Tragico incidente tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, in Valpolicella: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due mezzi si sono scontrati intorno alle 15, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Ca’ Righetto, nel territorio del comune di Negrar di Valpolicella, lungo la strada che porta a Torbe.

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica, ma per lo sfortunato motociclista, un 37enne residente a Villafranca, non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul posto. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++