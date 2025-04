Il Green Energy Day fa tappa a Rivoli: Agsm Aim apre il parco eolico

Visita gratuita al parco eolico di Rivoli dove “soffia” il vento di Agsm Aim: è il Green Energy Day.

In occasione del Green Energy Day 2025, Agsm Aim invita tutti i cittadini a partecipare a una visita guidata gratuita al parco eolico di Rivoli Veronese. L’appuntamento è per sabato 12 aprile alle ore 15, con ritrovo nel parcheggio di via dell’Artigianato, a Rivoli Veronese.

La giornata è parte di un evento nazionale promosso dal Coordinamento Free (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), insieme alle principali associazioni del settore, per sensibilizzare sull’importanza delle energie rinnovabili e della transizione energetica. L’iniziativa è pensata per avvicinare le persone ai temi dell’energia sostenibile, con un’esperienza diretta sul campo.

Durante la visita, esperti di Agsm Aim e rappresentanti di Legambiente accompagneranno i partecipanti alla scoperta del parco eolico, spiegando come funziona e quali vantaggi porta in termini di energia pulita. Non solo tecnologia: ci sarà spazio anche per conoscere le bellezze naturali del Monte Mesa, un’area protetta per il suo valore ambientale, dove crescono anche orchidee selvatiche.