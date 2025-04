Si è spento a 92 anni il dottor Gastone Orio, figura storica dell’ospedale di Negrar

Negrar in lutto: addio al Dottor Gastone Orio, pilastro del suo ospedale per oltre 30 anni.

È morto lunedì 7 aprile all’età di 92 anni, il dottor Gastone Orio, per oltre trent’anni punto di riferimento dell’ospedale di Negrar. Qui ha ricoperto i ruoli di primario di Anestesia e direttore sanitario dal 1970 al 2002.

Nato il 3 settembre 1932 a Caprino, Orio ha dedicato l’intera vita alla medicina, affrontando fin dagli inizi una realtà ospedaliera molto diversa da quella attuale. Quando arrivò da giovane medico a Negrar, l’ospedale disponeva di una sola sala operatoria. Oggi ne conta sedici. È stato proprio grazie al suo impegno, insieme a quello di tanti professionisti, che l’ospedale ha potuto crescere nel tempo fino a diventare un centro d’eccellenza.

Sul sito dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, si ricorda il suo spirito instancabile: “Le difficoltà non sono mancate, ma le abbiamo affrontate con fiducia, lavorando con dedizione, non per ambizione personale, ma per passione e senso di responsabilità”.

Un momento particolarmente toccante è stato il 14 dicembre 2022, quando, ancora in vita, il dottor Orio ha assistito alla cerimonia di intitolazione a suo nome del Gruppo operatorio dell’ospedale. Alla scopertura della targa erano presenti la direzione, i primari e i suoi familiari, in un clima di profonda gratitudine per la sua lunga e preziosa carriera.