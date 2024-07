Giuseppe Riello rieletto alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere

Il presidente della Camera di Commercio di Verona Giuseppe Riello è stato rieletto alla vicepresidenza di Unioncamere.

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona, è stato rieletto alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere. L’Assemblea, tenutasi a Roma l’8 luglio, ha confermato il presidente Andrea Prete e, su proposta di questi, la squadra di governo dell’Unione composta, oltreché dal presidente Riello, da ad altri sette colleghi presidenti.

Riello vanta un’esperienza decennale in seno agli organi nazionali avendo assunto la vicepresidenza nel 2014, all’inizio del suo mandato alla guida dell’Ente camerale veronese. Sono orgoglioso – afferma Riello – di affiancare nuovamente il Presidente Andrea Prete in un ruolo che affronto con una sempre più approfondita conoscenza del sistema delle Camere di Commercio e consapevole delle sfide che attendono il mondo delle imprese nel prossimo futuro. I temi da affrontare sono numerosi e non mancheranno, da parte mia, impegno e spirito di servizio”.

E’ intervenuto all’Assemblea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha ringraziato le Camere di Commercio per il loro ruolo e le attività svolte al fianco delle imprese.