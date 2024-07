Pagelle d’oro, premiazione per i sette super studenti di Grezzana

Premiazione Pagelle d’oro per sette studenti di Grezzana.

Si è svolta venerdì 5 luglio alle 19 in Sala Bodenheim la cerimonia di consegna delle pagelle d’oro ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune di Grezzana che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023/2024.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei 7 studenti premiati, delle loro famiglie e docenti e dell’assessore alla Cultura Rosamaria Conti che, assieme ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha consegnato loro l’attestato di merito.

Ogni studente premiato ha ricevuto, oltre al diploma, un buono dal valore di 100 euro da spendere presso la libreria “Aquilone’’ e un libretto contenente storie relative al “Vajo del Paradiso’’ per potersi dilettare nella lettura di racconti del territorio della Valpantena durante il periodo estivo.

Alla premiazione degli studenti i docenti hanno speso parole positive per ciascuno di loro sottolineando che, al di là del voto finale, quello che ha portato a ricevere la pagella d’oro è stato anche il percorso di crescita personale e relazionale che i ragazzi hanno svolto negli ultimi tre anni, rendendosi disponibili per gli altri, attenti e sensibili hanno dato un contributo favorevole allo svolgimento delle lezioni e alla vita in classe.