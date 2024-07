Camion in fiamme lungo l’A22, autostrada chiusa in direzione Nord

Incendio di un camion sull’A22, autostrada chiusa in direzione Nord.

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 11.30 circa, al km 232 dell’autostrada A22 del Brennero, direzione Nord, tra Nogarole Rocca e allacciamento A4, per l’incendio di un camion autoarticolat che trasportava merci pericolose. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Autostrada al momento ancora chiusa in direzione Nord.

Impegnate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Verona e Mantova con due autopompe e due autobotti. Intervento in corso per la bonifica e messa in sicurezza della sede stradale. Sul posto anche il personale della Polstrada e della società autostradale.