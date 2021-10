Giro d’Italia 2022, l’Arena di Verona si candida per il gran finale

Giro d’Italia 2022, ipotesi tappa finale a Verona.

Il percorso ufficiale si saprà tra un mese, giorno più giorno meno, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: il Giro d’Italia edizione 2022 si concluderà a Verona. Con una tappa a cronometro di una ventina di chilometri, che magari farà arrivare i corridori dentro l’Arena, in programma domenica 29 maggio.

Per ora, come detto, sono indiscrezioni. Il Giro 2022 dovrebbe partire il 6 maggio da Budapest: la partenza dall’Ungheria era stata programmata per l’edizione 2020, poi saltata causa Covid. L’alternativa a Budapest potrebbe essere Praga. Quel che è abbastanza certo è che le tappe del Veneto potrebbero essere, come spesso accade, quelle decisive, con la complicità delle montagne bellunesi. E con il gran finale, se verrà confermato, dell’arrivo a Verona, che potrà così festeggiare la maglia rosa edizione 2022.