Verona, Giornata di raccolta del farmaco: si dona fino al 10 febbraio

Al via la Giornata di raccolta del farmaco a Verona: fino al 10 febbraio si può donare.

È iniziata ieri anche a Verona, la XXV edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Fino al 10 febbraio, i cittadini potranno donare farmaci da banco nelle farmacie aderenti per aiutare chi non può permettersi cure mediche.

Chiunque potrà partecipare recandosi in una delle 159 farmacie della provincia di Verona che aderiscono all’iniziativa. Qui sarà possibile acquistare farmaci da banco che verranno donati a oltre 34mila persone bisognose, assistite da 25 enti caritativi convenzionati con il Banco Farmaceutico. Seicento volontari, tra cui molti Alpini, saranno presenti nelle farmacie per informare i cittadini sull’importanza dell’iniziativa.

In Veneto sono coinvolte 541 farmacie collegate a 124 enti socio-assistenziali. A livello nazionale, la raccolta si svolge in 5.800 farmacie. L’anno scorso, grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno delle farmacie, erano stati raccolti 15.132 prodotti a Verona e 46.620 in tutto il Veneto.

Rispetto all’anno precedente, la richiesta di farmaci è quasi raddoppiata. Solo a Verona, gli enti assistenziali sono passati da una richiesta di 25mila confezioni nel 2024 alle attuali 48mila.

La Giornata di Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio dell’AIFA e il supporto di Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e numerose altre associazioni.