Debutta al Vinexpo di Parigi il brand “Lake Garda Wines”

Lake Garda Wines: il brand che unisce cinque consorzi sbarca al Vinexpo di Parigi.

Per la prima volta i cinque Consorzi vinicoli del Lago di Garda debuttano a Parigi, tutti insieme in un unico brand: è il Lake Garda Wines. Si tratta di Bardolino, Custoza, Garda, Lugana e Valtènesi. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue eccellenze enologiche sui mercati internazionali, rafforzando la riconoscibilità dei vini prodotti in questa area.

Grazie a un microclima favorevole, una lunga tradizione vitivinicola e una biodiversità straordinaria, il Lago di Garda è un punto di riferimento per la produzione di vini di qualità. Con questa iniziativa, i Consorzi vogliono valorizzare le loro specificità, mantenendo l’identità di ogni Denominazione ma lavorando insieme per affrontare le sfide del mercato globale con maggiore forza e visibilità.

Debutto internazionale a Wine Paris 2025.

Lake Garda Wines farà il suo debutto ufficiale a Vinexpo – Wine Paris 2025, una delle principali fiere del settore vinicolo, in programma dal 10 al 12 febbraio a Parigi. In questa occasione, i Presidenti dei Consorzi presenteranno il progetto insieme a una selezione di etichette rappresentative e a circa trenta aziende del territorio.

L’evento principale si terrà il 10 febbraio alle ore 14.30 al Padiglione 6, Stand C 158, dove stampa e operatori del settore avranno l’opportunità di scoprire i vini delle cinque Denominazioni gardesane e approfondire le caratteristiche di un territorio che da secoli produce eccellenze enologiche.