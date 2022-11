Sabato 26 colletta alimentare in quasi 200 supermercati di Verona. “Numeri testimoniano una grande povertà sul territorio”.

Sabato 26 novembre si celebra la 26esima Giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla fondazione Banco Alimentare onlus: anche Verona parteciperà con la presenza di circa 3.700 volontari impegnati in quasi duecento supermercati. Chi ne ha la possibilità, potrà contribuire acquistando e donando alimenti non deperibili alle persone e famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica.

In città ci sono 174 strutture convenzionate che svolgono attività di supporto nei confronti chi è in stato di povertà, che assistono 27.070 persone, una percentuale considerevole sul totale in Veneto che vede 445 strutture per 87.339 assistiti.

“Il Banco Alimentare è una realtà che conosco da tanti anni”, dice l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni, “ne conosco il valore e l’attività che svolge a beneficio di tantissimi enti. Le 174 strutture e più di 27 mila persone assistite a Verona, sono numeri pesanti, che testimoniano chiaramente una grande povertà sul territorio. Quest’anno potrebbero esserci meno donazioni, perché anche le persone che solitamente donavano, sentiranno un po’ di morsa per l’aumento di costi che avvertiamo tutti. Io però sono fiduciosa, perché credo che Verona sia una città generosa, che ha dimostrato tante volte di esserci nei momenti difficili, quindi anche quest’anno il Banco Alimentare avrà una bellissima risposta”.

La colletta proseguirà anche online.

In circa 11.000 supermercati d’Italia si potranno comprare prodotti a lunga conservazione come verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere da consegnare ai 140.000 volontari che si potranno riconoscere perché indosseranno una pettorina arancione.

“La giornata della colletta alimentare è un gesto che riproponiamo da diversi anni”, spiega la presidente Banco Alimentare del Veneto Adele Biondani. “Siamo consci delle difficoltà di tutti, ma sappiamo che un piccolo gesto concreto è un dono a favore di chi lo riceve e cambia la vita a chi lo fa. Certamente non ci aspettiamo le stesse quantità degli anni passati, ma invitiamo tutti ad aiutare chi, in questo momento, ne ha bisogno. Durante la Giornata della colletta Verona si è sempre dimostrata generosa, e ci auguriamo che anche quest’anno il contributo possa essere ancora una volta la conferma del grande cuore della nostra città”.

Dopo sabato 26 novembre la colletta alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it