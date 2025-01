Giorgia, la mamma influencer di Verona aspetta il decimo bebè

Giorgia Mosca, la mamma influencer di Verona aspetta il decimo bebè.

A Verona c’è una mamma influencer che sta riscrivendo il concetto di famiglia numerosa e annuncia sui social il suo decimo bebè. È Giorgia Mosca, 37 anni, conosciuta dai suoi 207 mila follower su Instagram come “6voltemamma”. Con un video con tutti i suoi figli che tengono in mano un giornale con la scritta in inglese “Baby 10 Coming Soon”, Giorgia ha condiviso la lieta notizia: è in attesa del suo decimo figlio.

Il percorso digitale di Giorgia è iniziato nel 2019, quando ha aperto il profilo Instagram “6voltemamma”, ispirato dai suoi sei figli di allora. Da quel momento, il nome del canale è rimasto lo stesso, anche se la famiglia è cresciuta fino a nove figli, con il decimo in arrivo.

Giorgia non è solo una creatrice digitale, ma anche un’autrice. Nel suo libro “6 volte mamma + 2. Notti in bianco, sclerate e tanto amore: la nostra vita senza filtri”, racconta senza pretese di fornire consigli, come sia la sua vita da mamma.