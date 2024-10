Il gioco antico per eccellenza ritorna in centro a Verona.

Il gioco antico per eccellenza ritorna in centro a Verona: dal 19 al 20 ottobre Cortile Mercato Vecchio si trasforma in uno “S-ciàncodromo”. Infatti la città scaligera ospiterà il Torneo di S-ciànco Città di Verona, che quest’anno compie 23 anni.

Nato il 6 ottobre del 2002, il Torneo è stato il primo evento organizzato dell’Associazione Giochi Antichi, a cui sono seguite successivamente altre iniziative, come il Campionato Veronese di S-ciànco e Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada.

In questi anni, diverse piazze e strade della città, si sono trasformate in spazi di gioco per lo S-ciànco, ma il Cortile Mercato Vecchio è rimasto imprescindibilmente dedicato al Torneo Città di Verona.

Programma.

Le fasi eliminatorie delle otto squadre iscritte al torneo si terranno tutto il giorno del sabato e la mattina della domenica, mentre la finalissima è prevista per domenica alle 15,30.

Alla formazione vincitrice sarà consegnato la “Mare della Città, il grosso ciottolo di fiume – parte fondamentale del gioco – che viene rimessa in palio anno dopo anno e conservato gelosamente dagli “s-ciànchisti”.

Con questa edizione riprende, inoltre, l’importante collaborazione con gli artisti veronesi cominciata già nel 2002 e che si era purtroppo interrotta con la pandemia. Stefano Tedeschi farà dono di una sua opera appositamente ideata per l’occasione, dove dal titolo si ipotizza la costruzione di un “Monumento allo S-ciànco” proprio in Cortile Mercato Vecchio. Questa opera andrà ad aggiungersi a quelle già in possesso dell’Associazione.