Verona, giochi olimpici 2026: al via gli scavi per l’ascensore in Arena

Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026: al via gli scavi per l’ascensore nell’Arena di Verona.

Verona “antica” si prepara per i giochi olimpici e paralimpici 2026: quindi al via gli scavi per l’ascensore in Arena. La giunta comunale ha approvato la delibera che consente alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa di utilizzare temporaneamente l’arcovolo 65 dell’Arena per avviare uno scavo archeologico preventivo. Questo intervento rappresenta il primo passo verso la realizzazione di un ascensore progettato per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’iconico anfiteatro romano, in vista del grande evento.

L’ascensore non è solo un’innovazione funzionale, ma anche un simbolo di inclusività. L’obiettivo è garantire che il monumento, visitato ogni anno da milioni di persone, possa accogliere tutti i cittadini e turisti, indipendentemente dalle loro capacità motorie. La Soprintendenza ha autorizzato l’intervento con precise prescrizioni, in modo da coniugare l’adeguamento tecnologico con il rispetto per la storia millenaria dell’Arena.

Un dialogo tra archeologia e innovazione.

Gli scavi permetteranno di acquisire informazioni fondamentali sulle condizioni dell’arcovolo 65, sia per garantire la sicurezza dell’intervento che per preservare il valore storico e culturale del sito. L’attività prevede il rilievo e l’analisi stratigrafica delle murature, una metodologia cruciale per interpretare i dati archeologici e integrarli nel progetto finale. La documentazione sarà inoltre una risorsa preziosa per i progettisti della Società, chiamati a trovare un equilibrio tra innovazione e tutela.

Accessibilità e valorizzazione.

Il progetto non si limita alla realizzazione dell’ascensore. L’intenzione è di arricchire l’esperienza del pubblico con iniziative di valorizzazione culturale. Tra queste, la possibilità di aprire il cantiere al pubblico durante le fasi dei lavori. Un’occasione per osservare da vicino le tecniche di scavo e approfondire la storia dell’Arena.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle opere legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, che rappresentano non solo un evento sportivo di portata globale, ma anche un’opportunità per rinnovare infrastrutture e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Verona, con il suo anfiteatro, dimostra ancora una volta come sia possibile conciliare progresso e tradizione, offrendo un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile e inclusivo.