Atterrati a Villafranca due bambini da Gaza: a Verona riceveranno cure specialistiche all’ospedale di Borgo Trento.

Sono atterrati ieri sera intorno alle 23.30 all’aeroporto militare di Villafranca, quattro bambini palestinesi, tra i due e gli otto anni. Sono arrivati per ricevere cure mediche avanzate grazie al sistema sanitario della Regione Veneto. Feriti e bisognosi di assistenza specialistica, i piccoli pazienti sono stati presi in carico da un team di medici e operatori sanitari coordinati dai direttori del Suem 118 di Verona, Adriano Valerio, e di Padova, Andrea Paoli.

Ad accoglierli in pista, quattro ambulanze del 118, pronte a trasferire i bambini negli ospedali attrezzati per le cure. Due sono stati destinati all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona.

Si tratta di un bimbo di 5 anni, affetto da una grave immunodeficienza e in forte stato di denutrizione, che è stato ricoverato nel reparto di Oncoematologia pediatrica. I medici stimano una decina di giorni per completare la diagnosi.

Il secondo, un piccolo di appena 14 mesi con problemi complessi agli organi interni, è stato affidato alla Chirurgia pediatrica, e ha già ricevuto le prime valutazioni cliniche. Le sue condizioni generali sono considerate stabili.

Gli altri due bambini sono stati trasferiti a Padova, all’Azienda Ospedale-Università. Si tratta di un bambino di 8 anni con lesioni oculari gravi e di un bimbo di 2 anni con ustioni e traumi al volto. Entrambi non sono in pericolo di vita, ma necessitano di un’assistenza specialistica continuativa, che coinvolgerà anche chirurghi plastici e oculisti. Resteranno ricoverati in pediatria, dove sarà elaborato per ciascuno un piano terapeutico personalizzato.

Oltre alle cure mediche, tutti i bambini riceveranno anche supporto psicologico.