Contro il randagismo felino Verona dice sì alla sterilizzazione

Randagismo felino: a Verona una campagna per promuovere sterilizzazione e microchippatura dei gatti.

Una nuova campagna di sensibilizzazione per combattere il randagismo felino è stata presentata a Verona dall’associazione Unione Gattofili, con il patrocinio della Provincia di Verona e dell’Ulss 9 Scaligera. L’iniziativa si rivolge direttamente ai Comuni del territorio, offrendo un kit di comunicazione gratuito per informare i cittadini sull’importanza della sterilizzazione e della microchippatura dei gatti di proprietà.

La campagna è stata illustrata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero da Melanie Isabell Hustert e Laura Bocchi, presidente e consigliera dell’associazione Unione Gattofili, alla presenza di Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere comportamenti responsabili tra i cittadini, contribuendo alla tutela del benessere animale e alla riduzione delle colonie feline non controllate. Un problema sempre più diffuso, che richiede un’azione congiunta tra istituzioni e comunità locale.

Il materiale grafico messo a disposizione dei Comuni è modulabile e visivamente accattivante, con protagonisti i gatti in diversi stili fotografici. Un modo per catturare l’attenzione del pubblico e diffondere in maniera efficace un messaggio educativo e di prevenzione.

Unione Gattofili Ets.

Nata a Verona nel 2024, è impegnata nella tutela dei gatti liberi e di proprietà sul territorio della Provincia. L’obiettivo principale dell’associazione è contrastare il randagismo e migliorare le condizioni delle colonie feline, promuovendo la sterilizzazione e l’identificazione tramite microchip. L’associazione ha avviato un dialogo costruttivo con numerose amministrazioni comunali della provincia di Verona per affrontare insieme le sfide quotidiane della gestione felina, rafforzare la collaborazione tra enti e volontari, e diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità nei confronti degli animali.