Gardaland, l’appello dei fan: “Giù le mani dai corsari”. L’attrazione storica chiude.

I fan di Gardaland sono in rivolta, decisi a difendere i loro iconici idoli al grido di “giù le mani dai corsari”. La chiusura imminente de “I Corsari: la vendetta del fantasma” ha scatenato reazioni intense tra gli appassionati. Dal 19 agosto, questa storica attrazione sarà chiusa per lavori di rinnovamento, una decisione che ha toccato profondamente i cuori dei visitatori più affezionati.

L’attrazione, inaugurata nel 1992 come “I Corsari”, ha subito un restyling nel 2018 per introdurre una nuova trama ricca di vendetta e magia, sospesa tra sogno e realtà. Questo capolavoro è stato concepito da Richard Crane, una mente brillante nel mondo delle attrazioni per parchi divertimenti. Prezioso anche il contributo di Claudio Mazzoli, maestro della scenografia.

La loro collaborazione ha creato un’avventura sotterranea straordinaria, un viaggio in un mondo nascosto di galeoni, tesori, battaglie e fantasmi, intrecciati in una narrazione senza tempo.