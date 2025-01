Bici rubate in città, scoperto il deposito nelle cantine di un condominio

Bici rubate a Verona, scoperto il deposito nelle cantine di un condominio.

Scoperto il deposito di bici rubate in città: grazie alla videosorveglianza, la polizia locale di Verona ne ha recuperate tre. Una di queste è già stata restituita al suo legittimo proprietario, che aveva denunciato il furto in borgo Roma.

Le altre due biciclette sono ancora al comando della polizia locale in via del Pontiere e potranno essere ritirate dai proprietari presentando una copia della denuncia. Le foto delle biciclette recuperate saranno pubblicate sul sito della polizia locale.

La polizia locale è riuscita a risalire ai ladri, seguendo le tracce fino a un condominio in via Giorgione, dove hanno trovato le biciclette. Qui un uomo di 30 anni è stato denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica.

Nel 2024 sono stati 14 arresti in flagranza di reato per furto di biciclette e decine di biciclette sono state restituite, soprattutto a turisti stranieri che le avevano perse durante la loro visita a Verona e sul lago di Garda.