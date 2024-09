Funerali di Totó Schillaci: l’ex moglie e la figlia partono da Verona per raggiungerlo.

Funerali di Totó Schillaci: l’ex moglie e la figlia partono da Verona per raggiungere Palermo in occasione delle esequie. La figlia Jessica, che vive e lavora come infermiera nella città scaligera da oltre un decennio, è la secondogenita del celebre calciatore. Anche la madre, Rita, residente ad Albaredo d’Adige e impiegata in una cooperativa di servizi assistenziali, si è unita al viaggio.

Le due donne, entrambe di origini palermitane, non hanno esitato a recarsi dal loro ex marito e padre in questo momento difficile. Sul suo profilo Facebook, Jessica ha condiviso un pensiero toccante: “Papà, stavi giocando l’ultima partita della tua vita, sapevi già che l’avresti persa ma te la sei giocata benissimo.”